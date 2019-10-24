2019-10-24T11:26:19+03:00
Общество

В Красноярске в расписание пригородных поездов внесли сезонные изменения

Новые правила будут действовать с 26 октября
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярске в расписание пригородных поездов внесли сезонные измененияВ Красноярске в расписание пригородных поездов внесли сезонные измененияФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Красноярске внесут изменения в расписание пригородных поездов. Новые правила начнут действовать, начиная с 26 октября. Об этом сообщили в компании «Краспригород».

Жителей города просят обратить внимание на маршрут «Красноярск – Чернореченская» он отправляется со станции «Красноярск» в 8:45 и прибывает на станцию «Чернореченская» в 12:00. На этом маршруте добавят стоянки на остановках «Колягино», «Пугачево», «Караульная» и «Рябинино».

Также откорректируют маршрут поезда, следующего сообщение «Уяр – Иланская». Состав будет отправляться со станции «Уяр» на 30 минут позже, то есть в 13:35. На станцию «Иланска» поезд будет пребывать в 16:40.

Изменения коснутся и дачного маршрута «Красноярск-Снежница-Красноярск». Состав отправляется со станции «Красноярск» в 9:09, а со станции «Снежница» - в 10:32.

Более подробная информация на сайте «Краспригорода». Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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