2019-10-24T10:25:41+03:00
Общество

В Красноярском крае предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях из-за циклона

Порывы ветра сохранятся на юге Таймырского МР, ожидается слабая метель
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярском крае предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях из-за циклонаВ Красноярском крае предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях из-за циклонаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае рассказали о погоде на ближайшие дни. Так, по информации, предоставленной в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, 25 октября на юге Таймырского МР сохранятся порывы южного ветра. Он может достигать 15-20 метров в секунду. Ожидается слабая метель, а в Туруханском районе ночью будет сильный снег. Ветрено будет в центральных и южных районах региона. Порывы могут достигать 15-18 метров всекунду, Не исключена вероятность, что на дорогах появится гололедица.

Также по сообщения Росгидромета, ветрено будет и в Хакассии. Там порывы могут достигать метров в секунду. По прогнозам синоптиков, 25 октября в горах ожидается сильный снег, а на следующий день, 26 октября возможно будет мокрый снег, который будет налипать на машины, конструкции, деревья. На дорогах может образоваться гололедица.

Жителей Красноярского края и Хакасии убедительно просят в период прохождения циклона сохранять бдительность и быть предельно осторожными. Велика вероятность, что из-за циклона могут возникать чрезвычайные ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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