2019-10-24T09:51:49+03:00
Общество

В Красноярском крае рассказали, как не отравиться овощами и рыбой

Жителей края просветили, какие не ядовиты продукты могут навредить организму
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярском крае рассказали, как не отравиться овощами и рыбойВ Красноярском крае рассказали, как не отравиться овощами и рыбойФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае рассказали о вреде не ядовитых продуктов и меда. Как ни странно, но это на сегодняшний день, действительно важно знать. Об особенностях употребления различной пищи рассказали в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Среди причин отравления, например, неправильное хранение продуктов, поедание не дозревших фруктов и овощей, а также моллюсков и членистоногих в период повышенной токсигенности их основной пищи – водорослей. Кроме того, не рекомендуется употреблять в пищу мед, ядовитые свойства которого появились вследствие сбора пчелами пыльцы ядовитых растений.

Отравиться можно красной фасолью, которая не прошла термическую обработку, картофелем, баклажанами и томатами, в составе которых есть большое количество соланина. Также нужно аккуратно поедать ядра косточек абрикосов, некоторые виды рыб – окунь и щука, в период нереста.

Среди признаков отравлений тошнота, рвота, диарея, потеря сознания, судороги и слабость. Чтобы избежать таких последствий рекомендуется красную фасоль перед приготовлением вымачивать пять часов, не употреблять картофель с зелеными участками, свежие зеленые томаты. Также нужно чистить баклажаны и исключить из рациона мед диких пчел. Перед готовкой убирайте икру из рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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