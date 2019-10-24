2019-10-24T10:21:50+03:00
Общество

Антимономольщики в Красноярском крае обнулили договор чиновников с назаровским «Водоканалом»

Сторонам не удалось заключить сделку без торгов
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Антимономольщики в Красноярском крае обнулили договор чиновников с назаровским «Водоканалом» ФОТО:«Запад 24»Антимономольщики в Красноярском крае обнулили договор чиновников с назаровским «Водоканалом» ФОТО:«Запад 24»
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На администрацию города Назарово поступило стразу три жалобы от компаний. Суть заявителей заключалась в том, что чиновники нарушили требование закона «О концессионных соглашениях». Проверка показала, что факты несоблюдения требований на самом деле были. Сообщение об этом появилось на сайте информационного агентства «Запад 24».

По предварительной информации дело было так. Сначала в июле этого года представители назаровского «Водоканала» обратились в мэрию с инициативой заключения с ней концессионного соглашения. Они хотели получить в пользование объекты водоснабжения и водоотведения на территории города сроком на 15 лет.

Ранее договор между сторонами уже был заключен, но срок его действия заканчивается в декабре 2019 года. Видимо, продлить сотрудничество стороны решили в обход торгов. Что уже само по себе нарушение. Одна из компаний, от которой поступила жалоба, все-таки подала свое предложение и получила отказ. Якобы в документации есть несоответствия законным требованиям. Такой поворот событий привел к ограничению конкуренции за право пользования муниципальным имуществом коммунального назначения.

В итоге УФАС обязало чиновников отменить постановление о заключении концессионного соглашения с ООО «Водоканал» без проведения конкурса. Также их обязали всю процедуру провести заново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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