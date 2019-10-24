2019-10-24T08:02:09+03:00
Здоровье

На юге Красноярского края открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта

Объекты обустроили в селе Разъезжее и поселке Новоозерный
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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На юге Красноярского края открыли два новых фельдшерско-акушерских пунктаНа юге Красноярского края открыли два новых фельдшерско-акушерских пунктаФото: Мария ЛЕНЦ
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На юге Красноярского края открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта. Медицинские учреждения работают в селе Разъезжее и поселке Новоозерный Ермаковского района. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В селе Разъезжем медучреждение разместили в 25 километрах от районного центра. Здесь готовы обслуживать 440 человек. Населению здесь будут оказывать услуги по вакцинации и медосмотру. Тут же принимают анализы, выписывают рецепты. В пункте подключена система ЭКГ-мониторинга на базе краевой клинической больницы.

ФАП в поселке Новоозерном находится в четырех километрах от райцентра. Здесь будут принимать 220 местных жителей. К слову, раньше, здесь вообще не было медпункта и сельчанам приходилось ездить в райцентр.

Отметим, что на возведение каждого объекта потратили порядка трех с половиной миллионов рублей. ФАПы построили в рамках национального проекта «Здравоохранение». В целом до конца 2019 года в регионе собираются обустроить 34 фельдшерско-акушерских ФАПа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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