2019-10-24T07:30:24+03:00
Общество

В Красноярском крае за просрочку оштрафовали целый мясокомбинат

На предприятии без зазрения совести отправляли на реализацию некачественные шашлыки и колбасу
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярском крае за просрочку оштрафовали целый мясокомбинатВ Красноярском крае за просрочку оштрафовали целый мясокомбинатФото: Олег ЗОЛОТО
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В Красноярском крае мясокомбинат не прошел проверку. Как выяснилось на предприятии, на реализацию отправляли не только качественный товар, но и просроченную продукцию. При этом сотрудники организации без зазрения совести оформляли необходимые документы через систему «Меркурий». Сообщение об этом появилось на сайте информационного агентства «Запад 24».

- Среди некачественной продукции были колбасу «Докторская», шашлык свиной «Для пикника», колбасу сервелат «Зернистый». В живом весе это почти 43 килограмма. Проверяющие также обнаружили, что в холодильной камере вместе с доброкачественной продукцией хранились девять килограммов печени цыплёнка бройлера и 40 килограммов кожи цыпленка бройлера тоже с истекшим сроком годности, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.

В итоге всю продукцию, которая не подходила под требования, изъяли из оборота и в последствии уничтожили. Однако на этом разбирательства не закончились. Так, во время визита на мясокомбинат проверяющие обнаружили, что в некоторых помещения давно не было ремонта. Это нарушение также потребовали устранить. Ответственных за недочеты оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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