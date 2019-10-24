«Задействованы более 100 полицейских»: в Красноярске идут поиски 13-летнего Сергея Зубцова

СЕГОДНЯ 06:51 2019-10-24T07:19:38+03:00

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В Красноярске идут поиски 13-летнего Сергея Зубцова. По предварительной информации, несовершеннолетний исчез вечером 23 октября предположительно в районе ДК 1 мая. Об этом сообщили в региональной общественной организации «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Среди примет мальчика – на вид 12-13 лет, рост 125 -135 сантиметров. Из одежды на нем были серая куртка, спортивный костюм, темные штаны, светлая олимпийка, черная шапка и черные ботинки.

К поискам подключились полицейские. Более 100 сотрудников проверяют места, где может находиться мальчик, опрашивают его родственников и друзей.

К жителям города обращаются с просьбой. Если вы видели мальчика или что-нибудь знаете о его местонахождении, пожалуйста, сообщите об этом по телефону дежурной части (391) 262-11-77 или волонтерам по номеру 8-950-99-66-066. Во втором случае звонки принимают круглосуточно. В такой ситуации любая информация может быть очень полезной. Не оставайтесь в стороне от чужой беды.

ИСТОЧНИК KP.RU