Горе-отец в Красноярском крае решил проблему с алиментами из-за страха остаться без денег

СЕГОДНЯ 05:50 2019-10-24T06:54:58+03:00

Мужчина не стал ждать «блокировки» счетов и быстро погасил весь долг перед собственным ребенком

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае до совести беспечного горе-отца удалось достучаться в прямом смысле слова через его счета. Мужчина весьма не регулярно платил алименты на содержание собственного ребенка. При этом он хотел убедить, что у него не получается найти нормальную работу и соответственно прилично зарабатывать.

- Житель Енисейска накопил долг по алиментам больше 143 тысяч рублей. Чтобы мотивировать его на действие приставы решили вынести постановление о запрете совершения регистрационных действий, то есть арестовали деньги на банковском счете, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

Такой ход события явно не устраивали злостного неплательщика. Он быстро нашел работу. Теперь с заработной платы должника регулярно удерживают часть денег в счет погашения задолженности.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Красноярские автобусы будут ездить быстрее 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU