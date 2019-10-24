Горе-отец в Красноярском крае решил проблему с алиментами из-за страха остаться без денег
В Красноярском крае до совести беспечного горе-отца удалось достучаться в прямом смысле слова через его счета. Мужчина весьма не регулярно платил алименты на содержание собственного ребенка. При этом он хотел убедить, что у него не получается найти нормальную работу и соответственно прилично зарабатывать.
- Житель Енисейска накопил долг по алиментам больше 143 тысяч рублей. Чтобы мотивировать его на действие приставы решили вынести постановление о запрете совершения регистрационных действий, то есть арестовали деньги на банковском счете, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.
Такой ход события явно не устраивали злостного неплательщика. Он быстро нашел работу. Теперь с заработной платы должника регулярно удерживают часть денег в счет погашения задолженности.
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ИСТОЧНИК KP.RU