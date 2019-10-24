Рудниками, карьерами и обогатительными фабриками в Норильске займутся горноспасатели
В Норильске решили создать военизированный горноспасательный отряд МЧС России. Специалисты такого уровня будут обслуживать опасные производства непосредственно в городе и в районе Талнах. К работе 150 горноспасателей приступят в 2020 году. В зоне их ответственности окажутся восемь подземных рудников, три карьера, две обогатительные фабрики и склад взрывчатых материалов одного из предприятий.
Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, кроме оперативных подразделений, отвечающих за ликвидацию чрезвычайных ситуаций, будут функционировать еще и вспомогательные, у которых будут контрольно-испытательные функции. Речь идет о лаборатории для обеспечения аэрогазового контроля, службе депрессионных съемок для выполнения замеров на подземных объектах при проведении горных работ.
Еще одно нововведение – это учебный центр, где будут готовить профессиональных горноспасателей и добровольцев. Напомним, в России уже успешно работают подобные отряды. Они функционируют в 32 региона страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU