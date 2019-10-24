В Красноярске продолжается зачистка незаконной рекламы
В Красноярске продолжается борьба с незаконной рекламой. С этой же целью в Центральном районе организовали рейд по самым проблемным улицам. Итогом такого мероприятия стало выявление 57 нарушений, допущенных предпринимателями.
Как отметили в пресс-службе городской администрации, по 22 случаям специалисты вместе с собственниками повторно осмотрят объекты и, возможно, составят административные протоколы за нарушение правил благоустройства. Другие бизнесмены оказались понятливее и устранили замечания сразу же, на месте.
Отметим, что в краевой столице задались целью создать в центральном районе единый стиль. В связи с этим к рекламным конструкциям тоже предъявляются требования, потому что они должны соответствовать архитектурно-художественному регламенту. Однако предприниматели часто пренебрегают этим правилом.
Горожан, которые стали свидетелем нарушения правил благоустройства, просят обращаться в административную комиссию Центрального района по телефону 227-92-50.
ИСТОЧНИК KP.RU