2019-10-24T06:56:42+03:00
Происшествия

Ночная перестрелка случилась в Кызыле из-за пьяного водителя

Это была вынужденная мера, чтобы остановить беспардонного гонщика на ВАЗ-21104
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Ночная перестрелка случилась в Кызыле из-за пьяного водителяНочная перестрелка случилась в Кызыле из-за пьяного водителяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кызыле ночь 19 октября была весьма неспокойной. На улице Лопсанчапа ехал автомобиль «ВАЗ-21104», который автоинспекторы хотели остановить с целью рядовой проверки. Однако водитель не только не выполнил требование, но еще и прибавила газ.

- На такое поведение автолюбителя стражи порядка быстро отреагировали. Они бросились догонять нарушителя, включили проблесковые маячки и звуковой сигнал, требовали остановиться, но водитель упорствовал и на скорости умудрялся еще и опасные маневры совершать, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по республике Тыва.

Мужчина создавал реальную угрозу для других участников дорожного движения. Он выехал за черту города и продолжил движение на высокой скорости по автодороге «Кызыл – Эрзин». Полицейским не оставалось ничего другого, как применить табельное оружие. Они сначала выстрелили в воздух, а потом по колесам. Когда переднее левое и заднее правое колеса были повреждены, водитель, наконец, остановился.

Оказалось, что за рулем находился пьяный 24-летний сельчанин, у которого при себе к тому же не было документов. В отношении него начались административные разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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