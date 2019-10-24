На острове Отдыха в Красноярске открыли обновленный легкоатлетический манеж

СЕГОДНЯ 03:52 2019-10-24T06:59:13+03:00

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В Красноярске открылся обновленный легкоатлетический манеж, который расположен на острове Отдыха около центрального стадиона. Он был просто необходим, чтобы продолжался тренировочный процесс. Теперь будущие спортсмены-легкоатлеты смогут здесь осваивать программу подготовки.

Как отметили в министерстве спорта Красноярского края, на этом объекте к Зимней универсиаде делали реконструкцию, после Студенческих игр манеж возобновил свою работу. Здесь занимаются не только легкоатлеты, но и триатлонисты, скелетонисты, бобслеисты, саночники.

Отметим, что в результате обновления в манеже впервые появилась вентиляция. Также обустроили новые комфортные раздевалки. В целом за время реконструкции на этом объекте полностью заменили устаревшее покрытие на современное, отремонтировали раздевалки, тренерские, смонтировали систему вентиляции и установили тренажеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU