На острове Отдыха в Красноярске открыли обновленный легкоатлетический манеж
В Красноярске открылся обновленный легкоатлетический манеж, который расположен на острове Отдыха около центрального стадиона. Он был просто необходим, чтобы продолжался тренировочный процесс. Теперь будущие спортсмены-легкоатлеты смогут здесь осваивать программу подготовки.
Как отметили в министерстве спорта Красноярского края, на этом объекте к Зимней универсиаде делали реконструкцию, после Студенческих игр манеж возобновил свою работу. Здесь занимаются не только легкоатлеты, но и триатлонисты, скелетонисты, бобслеисты, саночники.
Отметим, что в результате обновления в манеже впервые появилась вентиляция. Также обустроили новые комфортные раздевалки. В целом за время реконструкции на этом объекте полностью заменили устаревшее покрытие на современное, отремонтировали раздевалки, тренерские, смонтировали систему вентиляции и установили тренажеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU