В Красноярске издан альбом о Хворостовском

СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-23T13:45:57+03:00

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Теперь уже точно можно сказать, что в Красноярске появилась новая музыкальная традиция. Первый Фестиваль Дмитрия Хворостовского, который проходит в нашем городе с 16 по 26 октября получит продолжение в 2020. И его частью станет конкурс молодых оперных певцов.

Фестиваль замечателен не только тем, что на него приехали мировые звезды оперы, выступавшие вместе с нашим земляком, но и тем, что во время Фестиваля прошли презентация новых книг.

В Москве свою книгу воспоминаний презентовала мама певца, Людмила Хворостовская.

В Красноярске состоялась презентация альбома «Дмитрий Хворостовский. Голос, покоривший мир», это первое эксклюзивное издание о Хворостовском, вышедшее в свет после ухода артиста в Красноярске.

Составитель и автор всех текстов альбома — заведующая экспозиционно-выставочным отделом Красноярского краеведческого музея Яна Стародубцева, которая занималась формированием коллекции Дмитрия Хворостовского с 1997 года. За эти годы накопилось около 800 экспонатов, связанных с его творчеством и биографией, и самое интересное представлено в альбоме. Плюс диск с видеозаписями трех полных красноярских концертов, записанных в разные годы его карьеры.

Помогали в работе родители, Александр Степанович и Людмила Петровна, они первыми получили альбом.

Альбом можно купить на концертах Фестиваля Дмитрия Хворостовского. Там же представлена и первая полная биография певца, «Дмитрий Хворостовский. Голос и душа», изданная в 2019 году. Ее автор - журналист и писатель Светлана Шишкова-Шипунова.

Внимание!

24 октября в 16 часов Яна Стародубцева станет гостем прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Красноярск» на 107,1 FM. Телефон в студии (391)228-08-09. Будем говорить о Фестивале, о коллекции, об альбоме. Присоединяйтесь!

ИСТОЧНИК KP.RU