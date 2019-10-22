В Красноярском крае женщину принудительно заставили лечиться от туберкулеза

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-22T10:47:03+03:00

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В Казачинском районе края женщину принудительно заставили лечиться от опасного заболевания. Больная знала о том, что у нее туберкулез, состояла на учете у врачей. Однако категорически отказывалась получать медицинскую помощь, всякий раз говорила: «Это мое дело». Дело, разумеется, ее – но опасность в том, что она продолжала свободно контактировать с окружающими и была для них источником опасности.

Тогда представители районной больницы Казачинского обратились в суд с иском заставить пациентку лечиться. Свое решение суд вынес быстро. Но и тут женщина отказалась исполнять его. Она сбежала от судебных приставов, которые приехали за ней. Тем не менее, гражданку нашли и доставили в противотуберкулезный диспансер.

Добавим, что туберкулез хоть и называют социальным заболеванием, однако заразиться им может любой человек, ведь он передается воздушно-капельным путем. На протяжении инкубационного периода человек может и не подозревать, что у него проблема со здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU