2019-10-22T10:25:22+03:00
Общество

В Красноярске провели рейд по стихийным рынкам

С начала года в Ленинском районе оштрафовали 103 человека
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске провели рейд по стихийным рынкам. Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске провели рейд по стихийным рынкам. Фото: пресс-служба администрации города
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В Ленинском районе Красноярска специалисты администрации и сотрудники полиции провели совестный рейд по стихийным рынкам. Помогали им в этом представители службы городовых. Проверили места в районе домов №2 на улице Читинской и №9 на улице Волжской.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе района, основная масса несанкционированных торговых точек сосредоточена на остановках общественного транспорта и пешеходных дорожках. Нетрудно догадаться, что у владельцев таких точек нет документов, подтверждающих качество и безопасность товара.

По итогам составлено 4 административных протокола. Нарушители должны явиться на заседание административной комиссии Ленинского района. Каждому грозит предупреждение или штраф до 2 тысяч рублей.

- Сегодня наша задача – объединить и скоординировать действия всех надзорных органов, чтобы совместные усилия по наведению порядка на улицах района приносили должный результат. Такие рейды проходят еженедельно, -подчеркнул руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев.

Добавим, что с начала года в районе за незаконную торговлю оштрафовали 103 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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