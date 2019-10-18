2019-10-18T09:22:54+03:00
Звезды

«Мы все скучаем о нем»: Пласидо Доминго прислал видеобращение гостям и участникам Фестиваля Дмитрия Хворостовского

Это десять дней потрясающей музыки, сказал великий испанский тенор [видео]
Татьяна АРОНОВА
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Фото: facebook.com/PlacidoDomingoФото: facebook.com/PlacidoDomingo
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Доминго и Хворостовский вместе работали, на странице Доминго в социальных сетях есть сценические и домашние фото этих кумиров оперной сцены.

Пласидо Доминго записал видеообращение гостям и участникам первого Фестиваля Дмитрия Хворостовского.

В нем, в частности, он говорит:

«Я рад анонсировать Фестиваль Дмитрия Хворостовского, который пройдет с 16 по 26 октября.

Красноярск должен гордиться, что Дмитрий Хворостовский родился и вырос в этом городе. Он был потрясающим баритоном, великим артистом, но, к сожалению, ушел слишком рано. Мы все скучаем о нем.

Вас ждет много ярких выступлений: Анджела Георгию, Сергей Лейферкус и другие Это очень хороший фестиваль, десять дней потрясающей музыки.

Каким же великим человеком был Дима, что в его честь назвали театр и фестиваль. Мы желаем фестивалю долгих лет жизни, повторений, это будет действительно очень крупное событие в музыкальном мире».

Напомним, Фестиваль Дмитрия Хворостовского открылся в день его рождения, 16 октября, полная программа здесь.

Также в этот день открыли памятник на Новодевичьем кладбище в Москве, а его мама, Людмила Хворостовская, издала книгу воспоминаний «История семьи. Сибирская сага».

«Мы все скучаем о нем»: Пласидо Доминго прислал видеобращение гостям и участникам Фестиваля Дмитрия Хворостовского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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