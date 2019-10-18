«Мы все скучаем о нем»: Пласидо Доминго прислал видеобращение гостям и участникам Фестиваля Дмитрия Хворостовского
Доминго и Хворостовский вместе работали, на странице Доминго в социальных сетях есть сценические и домашние фото этих кумиров оперной сцены.
Пласидо Доминго записал видеообращение гостям и участникам первого Фестиваля Дмитрия Хворостовского.
В нем, в частности, он говорит:
«Я рад анонсировать Фестиваль Дмитрия Хворостовского, который пройдет с 16 по 26 октября.
Красноярск должен гордиться, что Дмитрий Хворостовский родился и вырос в этом городе. Он был потрясающим баритоном, великим артистом, но, к сожалению, ушел слишком рано. Мы все скучаем о нем.
Вас ждет много ярких выступлений: Анджела Георгию, Сергей Лейферкус и другие Это очень хороший фестиваль, десять дней потрясающей музыки.
Каким же великим человеком был Дима, что в его честь назвали театр и фестиваль. Мы желаем фестивалю долгих лет жизни, повторений, это будет действительно очень крупное событие в музыкальном мире».
Напомним, Фестиваль Дмитрия Хворостовского открылся в день его рождения, 16 октября, полная программа здесь.
Также в этот день открыли памятник на Новодевичьем кладбище в Москве, а его мама, Людмила Хворостовская, издала книгу воспоминаний «История семьи. Сибирская сага».
«Мы все скучаем о нем»: Пласидо Доминго прислал видеобращение гостям и участникам Фестиваля Дмитрия Хворостовского.
ИСТОЧНИК KP.RU
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