2019-10-17T11:24:36+03:00
Общество

Красноярцев предупредили о надвигающемся снегопаде

Будет холодно, мокро и скользко
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярцев предупредили о надвигающемся снегопадеКрасноярцев предупредили о надвигающемся снегопадеФото: Диана ИВАНОВА
Изменить размер текста:

Красноярцев предупредили о надвигающейся непогоде. Причем сезонные погодные катаклизмы коснутся не только южных и центральных районов края, но и севера. Служба 112 сделала массовую рассылку информации своим подписчикам. Так, по прогнозам Среднесибирского УГМС завтра, 18 октября, на Таймыре ожидаются порывы северного ветра до 15 – 20 метров в секунду. В связи с этим могут быть закрыты аэропорты в Норильске и Игарке.

18 – 20 октября в центральных и южных районах края – раннее образование снежного покрова. Погода начала портиться уже сегодня, 17 октября: дожди, ветер, облачность. Столбик термометра еще пока держится на отметке около 15 градусов. Но к ночи упадет до 3 .

Самыми холодными днями недели предположительно станут воскресенье и понедельник, днем не более плюс 1, ночью – до минус 7 градусов. Высока вероятность осадков. У автомобилистов, которые еще не успели «переобуться», есть пара дней до часа «икс».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае подозреваемый в хищении 6 миллионов пожаловался на оперативников
В день рождения Дмитрия Хворостовского вышла книга его мамы «История семьи. Сибирская сага»
В Красноярском крае для пенсионеров вводится региональная доплата
Фестиваль Дмитрия Хворостовского открылся в день его рождения
На Таймыр приедут гости из семи стран
Красноярская школьница придумала для класса кофемашину из подручных материалов
Сбежавший из колонии опасный преступник задержан под Красноярском
Красноярский уголь стали больше потреблять в России и в мире
«Аэрофлот» открыл продажу билетов по региональным направлениям из аэропорта Красноярска
В Красноярске ночью в аварии погиб молодой 21-летний парень
В Железногорске на 2,5 тысячи оштрафовали водителя, торопившегося по своим делам
Пропавшую 10 дней назад по дороге из Красноярска в Канск молодую женщину нашли в реанимации
В Красноярском крае трое мужчин избили двух покупателей прямо в магазине