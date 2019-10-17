Красноярцев предупредили о надвигающемся снегопаде

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-17T11:24:36+03:00

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Красноярцев предупредили о надвигающейся непогоде. Причем сезонные погодные катаклизмы коснутся не только южных и центральных районов края, но и севера. Служба 112 сделала массовую рассылку информации своим подписчикам. Так, по прогнозам Среднесибирского УГМС завтра, 18 октября, на Таймыре ожидаются порывы северного ветра до 15 – 20 метров в секунду. В связи с этим могут быть закрыты аэропорты в Норильске и Игарке.

18 – 20 октября в центральных и южных районах края – раннее образование снежного покрова. Погода начала портиться уже сегодня, 17 октября: дожди, ветер, облачность. Столбик термометра еще пока держится на отметке около 15 градусов. Но к ночи упадет до 3 .

Самыми холодными днями недели предположительно станут воскресенье и понедельник, днем не более плюс 1, ночью – до минус 7 градусов. Высока вероятность осадков. У автомобилистов, которые еще не успели «переобуться», есть пара дней до часа «икс».

ИСТОЧНИК KP.RU