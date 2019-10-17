Пропавшую 10 дней назад по дороге из Красноярска в Канск молодую женщину нашли в реанимации

СЕГОДНЯ 05:29 2019-10-17T07:25:00+03:00

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Пропавшую 10 дней назад 34-летнюю жительницу Канска нашли в Красноярске. Буквально накануне волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» распространили ориентировку в социальных сетях с просьбой помочь в поисках молодой женщины. Родные сообщили, что она должна была 8 октября выехать из Красноярска домой, но там и не приехала. Связаться с ней они не могли.

Буквально только что выяснилось местонахождение женщины. Она находится в больнице скорой медицинской помощи в Красноярске, в реанимации. Жива. Оказывается, она пострадала, пытаясь спастись из квартиры во время пожара.

Напомним, днем 8 октября в многоэтажке в Солнечном, на улице Петрушина, в одной из квартир вспыхнул пожар. Женщина не смогла спастись через двери, выбралась наружу через балкон, сорвалась и упала с 5-го этажа. Мужчина, который находился с ней в квартире, погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU