2019-10-11T14:57:10+03:00
Происшествия

В Красноярске 3-летняя девочка сломала ногу в нелегальном детском саду

Выяснилось, что в нем работал сомнительный персонал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске 3-летняя девочка сломала ногу в нелегальном детском садуВ Красноярске 3-летняя девочка сломала ногу в нелегальном детском садуФото: Диана ИВАНОВА
Изменить размер текста:

В Красноярске в детском саду, расположенном на улице Калинина, 3-летняя девочка сломала ногу. Когда родители начали разбираться и направили жалобу в прокуратуру, выяснилось, что частный детский сад работал нелегально – у его владельца не было ни лицензии, ни разрешения на предпринимательскую деятельность, сообщает интернет-газета newslab.ru.

В детском саду не было квалифицированных педагогов и поваров. А те, кто присматривал за детьми, вообще не имели никаких навыков воспитания детей. Что уже говорить о медицинских книжках, справках об отсутствии судимости и о санитарном состоянии помещений.

По результатам проверки на гражданина завели дело об административном правонарушении за предпринимательство без госрегистрации и оштрафовали на 1 тысячу рублей.

Кстати, получили выговоры и участковые, которые не проводили профилактический обход участка, поэтому просто не знали о существовании нелегального детского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае с нового года повысят тарифы на капремонт
В Красноярском крае подросток решил побегать по цистернам грузового поезда
В Красноярском крае бригадир сбросил с 11-метровой высоты кирпич на голову рабочему
В Красноярском крае выбирают лучшую клинику для исследования здоровья
Красноярская прокуратура потребовала у мэрии решить нехватку школ и детских садов
В Красноярске четырех водителей оштрафовали на 1000 рублей за парковку на автобусных остановках
В Красноярском крае вспышка пневмонии, но эпидемии нет
В Красноярске 16-летнюю школьницу судят за вымогательство и избиение
Ливневку по-новому, без швов, начали строить в Красноярске
В Красноярске меняется расписание пригородных электричек
Красноярский суд отложил апелляцию по делу экс-депутата Аркадия Волкова
В Красноярском крае два китайских предпринимателя пытались подкупить сотрудника ФСБ
ВТБ Капитал лидирует на рынке долгового капитала согласно основным международным рэнкингам
Мэр Красноярска Сергей Еремин прокомментировал арест и обыск в департаменте муниципального имущества
В Красноярске для СФУ построят новые общежития за 1,5 миллиарда рублей
В Красноярске признали банкротом строительную компанию экс-депутата Горсовета
Банкоматная сеть ВТБ в Красноярском крае станет полностью бесконтактной
В Красноярске в Ветлужанке планируют микрорайон с элитными квартирами
В Красноярском крае женщина лишилась миллиона рублей поле телефонного звонка
В Красноярском крае полицейские разыскали 58 потерявшихся туристов и грибников