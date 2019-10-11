В Красноярске 3-летняя девочка сломала ногу в нелегальном детском саду

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-11T14:57:10+03:00

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В Красноярске в детском саду, расположенном на улице Калинина, 3-летняя девочка сломала ногу. Когда родители начали разбираться и направили жалобу в прокуратуру, выяснилось, что частный детский сад работал нелегально – у его владельца не было ни лицензии, ни разрешения на предпринимательскую деятельность, сообщает интернет-газета newslab.ru.

В детском саду не было квалифицированных педагогов и поваров. А те, кто присматривал за детьми, вообще не имели никаких навыков воспитания детей. Что уже говорить о медицинских книжках, справках об отсутствии судимости и о санитарном состоянии помещений.

По результатам проверки на гражданина завели дело об административном правонарушении за предпринимательство без госрегистрации и оштрафовали на 1 тысячу рублей.

Кстати, получили выговоры и участковые, которые не проводили профилактический обход участка, поэтому просто не знали о существовании нелегального детского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU