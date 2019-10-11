2019-10-11T14:23:29+03:00
Происшествия

В Красноярском крае бригадир сбросил с 11-метровой высоты кирпич на голову рабочему

Уголовное дело прекращено
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае бригадир сбросил с 11-метровой высоты кирпич в голову рабочемуВ Красноярском крае бригадир сбросил с 11-метровой высоты кирпич в голову рабочемуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Дивногорске бригадир сбросил с 11-метровой высоты кирпич в голову рабочему. Произошло это в июне в цехах бывшего завода низковольтных автоматов. Предприятие давно закрылось и его строения постепенно разбираются.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, при демонтаже транспортной галереи бригадир вместе с рабочим забрались на высоту и начали сбрасывать оттуда мусор. По правилам они должны были использовать специальные приспособления для транспортировки мусора: кран или закрытый желоб. Но решили поступить по-быстрому. В результате сброшенный ими кирпич отскочил от дороги и попал в лицо 62-летнему рабочему. Его госпитализировали в больницу с переломом височной кости – это тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия бригадиру было предъявлено обвинение. Свою вину он признал, возместил вред. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, а совершенное им преступление относится к категории небольшой тяжести. В связи с этим уголовное дело было прекращено. Мужчине назначен судебный штраф в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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