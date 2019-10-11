В Красноярском крае выбирают лучшую клинику для исследования здоровья

СЕГОДНЯ 13:57 2019-10-11T14:02:04+03:00

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Ни один человек не может быть уверен, что он полностью здоров. Ведь серьезные заболевания на ранней стадии никак себя не проявляют, обнаружить их можно только с помощью анализов и инструментальных исследований. Чтобы узнать о своей болезни на ранней стадии, даже когда отсутствуют симптомы, необходимо пройти полное исследование организма. К услугам пациентов в данном направлении десятки многопрофильных медицинских центров с новейшим оборудованием и профессиональными сотрудниками.

Специалисты проведут комплексное обследование

На сайте «Комсомольская правда» продолжается голосование в рамках проекта «Клиника года - 2019». В номинации «Лучшая клиника для исследования здоровья» принимают участие медицинские центры, оказывающие услуги по различным видам диагностики организма (УЗИ, МРТ, ЭКГ и другие) в Красноярском крае.

ООО Гинекологическая клиника «РашЭл» (г. Красноярск, ул. Михаила Годенко, 3) специализируется на проведении комплексной диагностики и лечении различных гинекологических и урологических заболеваний. Врачи высшей и первой категории, обладающие глубокими знаниями и имеющие большой практический опыт, окажут помощь в решении возникших проблем в области урологии и гинекологии. Клиника обладает современной диагностической базой. Прием врача и все необходимые обследования проводятся с использованием современного оборудования и новейших методик.

К услугам посетителей более тысячи видов различных исследованийФото: Мария ЛЕНЦ

ООО «Лабораторная диагностика» (г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.5 «Б», пом. 105). Чтобы поставить точный диагноз и подобрать эффективное лечение, необходимо пройти точную диагностику. Медицинский центр «Лабораторная диагностика» располагает современнейшим профессиональным оборудованием грамотным персоналом. Здесь клиенты могут сдать более 1000 медицинских анализов. Генетические исследования, крови, мочи, различные виды УЗИ. Доступные услуги клиники и грамотный подход к лечению пациента. Записаться на диагностику можно 24 часа в сутки на веб-сайте.

Специалисты проведут комплексное обследованиеФото: Мария ЛЕНЦ

«Панакея» (г. Красноярск, ул. Урванцева 8а). Первая частная клиника, специализирующаяся на лечении хронических вирусных гепатитов и других инфекционных заболеваний. Посетители могут получить комплексную медицинскую помощь и других специалистов. Работающие здесь врачи - это команда высококлассных профессионалов, постоянно повышающих свою квалификацию, осваивая новые технологии и совершенствуя навыки. При лечении используются современные технологии и методы лечения, которые позволяют максимально эффективно и быстро вернуться к привычному здоровому состоянию.

Обнаружить заболевания можно только с помощью анализов и инструментальных исследованийФото: Мария ЛЕНЦ

Медицинский центр «ЛабиринтМед» (г. Красноярск, ул. Вильского, д.16 «Г», пом. 154). Это современное амбулаторно-поликлиническое учреждение для детей и взрослых. На базе медицинского центра «ЛабиринтМед»: отделение гинекологии и урологии, отделение диагностики (УЗИ, анализы, ЭКГ, РЭГ, ЭЭГ), детский неврологический центр, речевой центр (коррекция любых нарушений речи как у детей, так и у взрослых), центр неврологии, эпилептологии и нарушений сна под руководством Бархатова Михаила Валерьевича - врача-невролога (эпилептолога) высшей категории, центр вакцинации и иммунопрофилактики. Комфортное обслуживание каждого пациента с применением новых и эффективных методик лечения.

Кто победит? Это решит голосование на сайте kp.ru, которое продлится до 17 ноября включительно. Итоги подведем 25 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU