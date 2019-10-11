СЕГОДНЯ 13:45 2019-10-11T13:52:48+03:00

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Красноярская прокуратура потребовала у мэрии решить нехватку школ и детских садов. Краевой центр входит в число лидеров по строительству жилья. Для наглядного примера несколько цифр: в 2018 году – ввели в эксплуатацию 691 тысяч квадратных метров, в 2019 уже сдали 21 многоквартирный дом и планируют сдать еще 56.

Но в части социальных объектов наблюдается глубокий провал, особенно в районах с новостройками. За 12 лет – с 2007 по 2019 годы – в городе открыли всего 7 новых школ и 53 детских сада. А в некоторых микрорайонах наблюдается острая нехватка поликлиник. Об этом сообщает журнал N1.ru.

- Среди причин – высокие темпы строительства жилья, набирающая обороты внутригородская миграция населения, а также отсутствие комплекса документов территориального планирования, - отметили в прокуратуре. Добавим, что в списке проблемных районов оказались «Тихие зори», «Слободы весны», «Покровский». В скором времени, когда начнется застройка Николаевки, она тоже войдет в этот список.

ИСТОЧНИК KP.RU