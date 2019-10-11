В Красноярске четырех водителей оштрафовали на 1000 рублей за парковку на автобусных остановках

СЕГОДНЯ 13:32 2019-10-11T13:32:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске водителей массово штрафуют за парковку на автобусных остановках. Сегодня, 11 октября, сотрудники «Красноярскгортраса» вместе с ГИБДД провели очередной совместный рейд по улице Партизана Железняка, где находится несколько остановок с большим пассажиропотоком. И вот результат: за первый час рейда было эвакуировано 3 автомобиля с остановки «Медицинский университет» и «Краевая больница», 4 водителя оштрафованы на 1000 рублей. Кроме того, один из водителей такси, стоящих на остановке, не имел лицензии на перевозку пассажиров – его ждет штраф 5000 рублей.

- Автовладельцы часто пренебрегают требованиями правил дорожного движения и паркуются на остановках общественного транспорта, – отметил начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения Красноярска Антон Гостев. – Людям приходится выходить прямо на проезжей части, а автобус провоцирует пробки, перекрывая на несколько минут целую полосу движения. В отношении таких водителей выносится административное постановление, в дальнейшем их ждёт штраф в размере 1000 рублей. Если во время проверки водитель отсутствует – его машину эвакуируют на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU