2019-10-11T13:32:08+03:00
Общество

В Красноярске четырех водителей оштрафовали на 1000 рублей за парковку на автобусных остановках

А машины увезли на штрафстоянку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске четырех водителей оштрафовали на 1000 рублей за парковку на автобусных остановках. Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске четырех водителей оштрафовали на 1000 рублей за парковку на автобусных остановках. Фото: пресс-служба администрации города
Изменить размер текста:

В Красноярске водителей массово штрафуют за парковку на автобусных остановках. Сегодня, 11 октября, сотрудники «Красноярскгортраса» вместе с ГИБДД провели очередной совместный рейд по улице Партизана Железняка, где находится несколько остановок с большим пассажиропотоком. И вот результат: за первый час рейда было эвакуировано 3 автомобиля с остановки «Медицинский университет» и «Краевая больница», 4 водителя оштрафованы на 1000 рублей. Кроме того, один из водителей такси, стоящих на остановке, не имел лицензии на перевозку пассажиров – его ждет штраф 5000 рублей.

- Автовладельцы часто пренебрегают требованиями правил дорожного движения и паркуются на остановках общественного транспорта, – отметил начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения Красноярска Антон Гостев. – Людям приходится выходить прямо на проезжей части, а автобус провоцирует пробки, перекрывая на несколько минут целую полосу движения. В отношении таких водителей выносится административное постановление, в дальнейшем их ждёт штраф в размере 1000 рублей. Если во время проверки водитель отсутствует – его машину эвакуируют на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае выбирают лучшую клинику для исследования здоровья
Красноярская прокуратура потребовала у мэрии решить нехватку школ и детских садов
В Красноярском крае вспышка пневмонии, но эпидемии нет
В Красноярске 16-летнюю школьницу судят за вымогательство и избиение
Ливневку по-новому, без швов, начали строить в Красноярске
В Красноярске меняется расписание пригородных электричек
Красноярский суд отложил апелляцию по делу экс-депутата Аркадия Волкова
В Красноярском крае два китайских предпринимателя пытались подкупить сотрудника ФСБ
ВТБ Капитал лидирует на рынке долгового капитала согласно основным международным рэнкингам
Мэр Красноярска Сергей Еремин прокомментировал арест и обыск в департаменте муниципального имущества
В Красноярске для СФУ построят новые общежития за 1,5 миллиарда рублей
В Красноярске признали банкротом строительную компанию экс-депутата Горсовета
Банкоматная сеть ВТБ в Красноярском крае станет полностью бесконтактной
В Красноярске в Ветлужанке планируют микрорайон с элитными квартирами
В Красноярском крае женщина лишилась миллиона рублей поле телефонного звонка
В Красноярском крае полицейские разыскали 58 потерявшихся туристов и грибников