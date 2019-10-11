В Красноярском крае вспышка пневмонии, но эпидемии нет

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-11T13:20:48+03:00

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В Красноярском крае зафиксирована вспышка внебольничной пневмонии. Эпидемический порог не превышен. Тем не менее, количество случаев велико настолько, что в некоторых городах и поселках бьют тревогу. Например, в Канскую больницу уже госпитализировали более 180 человек. А в Железногорске закрыли на карантин две школы.

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что внебольничные пневмонии являются одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний в мире. Источником инфекции может быть больной человек или носитель с бессимптомным течением инфекции. Передается она воздушно-капельным путем.

Пневмонии регистрируются в любое время года, на наибольший риск подхватить ее – в осенний период. Поэтому при малейших симптомах недомогания нужно обратиться в поликлинику.

- За прошедшую неделю показатель заболеваемости внебольничными пневмониями составил 2,5 на 10 тысяч населения, что находится на уровне показателя предыдущей недели. Чаще в эпидемический процесс вовлекаются взрослые и дети школьного возраста, что связано с несвоевременным обращением за медицинской помощью и самолечением, - рассказали специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU