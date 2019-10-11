В Красноярске 16-летнюю школьницу судят за вымогательство и избиение

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-11T12:57:55+03:00

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В Красноярске 16-летнюю школьницу будут судить за вымогательство и избиение. Уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.163 расследовал краевой следком. В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности этой истории.

Все произошло в мае этого года. Обвиняемая испытывала к 15-летней потерпевшей личную неприязнь и потребовала у нее вернуть долг в размере 100 рублей. Никаких денег девочка у нее не занимала, но прессинг был такой, что она решила: лучше вернуть, чтобы от нее отстали.

Однако вскоре обвиняемая вдруг заявила, что долг вырос до 1500 рублей. И рассказала об этом одноклассникам. Таких денег у потерпевшей не было. 2 июня она гуляла вместе с подругой, когда ее окружили пять подростков – обвиняемая с товарищами. И снова – требование вернуть деньги. Потом ее повалили на землю, она получила множественные удары руками и ногами и еще больше испытала унижения.

В ходе следствия школьница во всем созналась и раскаялась. Однако вскоре начнется суд, какое решение примет он?

ИСТОЧНИК KP.RU