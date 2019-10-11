2019-10-11T12:32:12+03:00
Общество

Ливневку по-новому, без швов, начали строить в Красноярске

Технологию подсмотрели у американцев
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Ливневку по-новому, без швов, начали строить в Красноярске. Фото: пресс-служба администрации городаЛивневку по-новому, без швов, начали строить в Красноярске. Фото: пресс-служба администрации города
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В Красноярске начали строить ливневки по-новому. Как рассказали в пресс-службе администрации города, коммунальщики осваивают изготовление монолитного лотка ливневой канализации с помощью роллера. Кстати, идею подсмотрели у зарубежных коллег из США и Канады и решили опробовать у себя. Роллер изготовили в цехе МП САТП. И первым объектом, чтобы опробовать метод, стал переулок Медицинский.

Добавим, что в устройстве лотка в этом месте есть свои сложности: неровный рельеф, ограниченное пространство для работы техники, особенности грунта, в котором случаются подвижки, особенно в период весеннего таяния снега. На участках с такими особенностями обычные лотки, произведенные промышленным способом, укладывать сложнее, а из строя они выходят быстрее. Как результат: переломы, засоры, вода перестает нормально проходить и в результате происходит подтопление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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