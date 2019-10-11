В Красноярске меняется расписание пригородных электричек

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-11T12:12:00+03:00

В связи с окончанием дачного сезона

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В Красноярске меняется расписание некоторых пригородных электричек. Это связано с окончанием дачного сезона, поясняют «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе КрасЖД.

Так, с 12 октября изменятся дни курсирования пригородных поездов, обслуживающих западные участки КрасЖД – от станций Красноярск и Красноярск Северный до Минино, Снежницы, Качи, Зеледеево и Кемчуга. Три дачных маршрута будут отменены:

- субботний поезд Красноярск – Минино – Красноярск (отправление со станции Красноярск в 12:28, отправление со станции Минино в 15:25);

– поезд Зеледеево – Красноярск Северный, (отправление со станции Зеледеево в 19:55), курсировавший по вторникам и четвергам;

– поезд Красноярск Северный – Красноярск (отправление со станции Красноярск Северный в 21:55).

С актуальным расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. Либо на официальном сайте компании «Краспригород», а также воспользовавшись мобильными приложениями «Краспригород» или «Яндекс.Электрички».

ИСТОЧНИК KP.RU