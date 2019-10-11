Красноярский суд отложил апелляцию по делу экс-депутата Аркадия Волкова

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-11T11:41:26+03:00

Кроме того, рассматривать его теперь будут в открытом режиме

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Красноярский краевой суд отложил апелляцию по делу экс-депутата Аркадия Волкова. Кроме того, рассматривать ее впредь будут в режиме открытого процесса. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе суда.

Очередное заседание прошло накануне, 10 октября. На пересмотре решения суда первой инстанции (дело рассматривал Железнодорожный районный суд) настаивают и защита Волкова, и государственный обвинитель. Заседание проводилось в закрытом режиме. При этом осужденный Волков находился в СИЗО и принимал участие в режиме видеоконференции. Защита ходатайствовала перенести рассмотрение дела и дать время, чтобы подготовиться и обосновать свои позиции. Судья согласился до 10 декабря.

Напомним, Аркадия Волкова признали виновным в мошенничестве и получении взятки. Финансирование своего благотворительного проекта под названием «Машина добрых дел» он переложил на две компании. Общий ущерб составил 800 тысяч рублей. Наказание – 7 лет колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU