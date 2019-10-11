2019-10-11T11:41:26+03:00
Происшествия

Красноярский суд отложил апелляцию по делу экс-депутата Аркадия Волкова

Кроме того, рассматривать его теперь будут в открытом режиме
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярский суд отложил апелляцию по делу экс-депутата Аркадия ВолковаКрасноярский суд отложил апелляцию по делу экс-депутата Аркадия ВолковаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярский краевой суд отложил апелляцию по делу экс-депутата Аркадия Волкова. Кроме того, рассматривать ее впредь будут в режиме открытого процесса. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе суда.

Очередное заседание прошло накануне, 10 октября. На пересмотре решения суда первой инстанции (дело рассматривал Железнодорожный районный суд) настаивают и защита Волкова, и государственный обвинитель. Заседание проводилось в закрытом режиме. При этом осужденный Волков находился в СИЗО и принимал участие в режиме видеоконференции. Защита ходатайствовала перенести рассмотрение дела и дать время, чтобы подготовиться и обосновать свои позиции. Судья согласился до 10 декабря.

Напомним, Аркадия Волкова признали виновным в мошенничестве и получении взятки. Финансирование своего благотворительного проекта под названием «Машина добрых дел» он переложил на две компании. Общий ущерб составил 800 тысяч рублей. Наказание – 7 лет колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае выбирают лучшую клинику для исследования здоровья
Красноярская прокуратура потребовала у мэрии решить нехватку школ и детских садов
В Красноярске четырех водителей оштрафовали на 1000 рублей за парковку на автобусных остановках
В Красноярском крае вспышка пневмонии, но эпидемии нет
В Красноярске 16-летнюю школьницу судят за вымогательство и избиение
Ливневку по-новому, без швов, начали строить в Красноярске
В Красноярске меняется расписание пригородных электричек
В Красноярском крае два китайских предпринимателя пытались подкупить сотрудника ФСБ
ВТБ Капитал лидирует на рынке долгового капитала согласно основным международным рэнкингам
Мэр Красноярска Сергей Еремин прокомментировал арест и обыск в департаменте муниципального имущества
В Красноярске для СФУ построят новые общежития за 1,5 миллиарда рублей
В Красноярске признали банкротом строительную компанию экс-депутата Горсовета
Банкоматная сеть ВТБ в Красноярском крае станет полностью бесконтактной
В Красноярске в Ветлужанке планируют микрорайон с элитными квартирами
В Красноярском крае женщина лишилась миллиона рублей поле телефонного звонка
В Красноярском крае полицейские разыскали 58 потерявшихся туристов и грибников