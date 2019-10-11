В Красноярском крае два китайских предпринимателя пытались подкупить сотрудника ФСБ

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-11T11:09:08+03:00

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В Боготольском районе два гражданина Китая пытались подкупить сотрудника ФСБ. Как они до этого додумались и что получилось, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следкома.

Весной этого года, с апреля по июнь, предприниматели из Поднебесной держали в Боготольском районе фирму под названием «Крона», которая занималась лесопереработкой. О том, что силовики и надзорные органы периодически проверяют деятельность таких фирм, бизнесмены знали. И боялись их, видимо, нарушений у них было достаточно.

И вот, когда к ним с проверкой приехал сотрудник ФСБ, ему предложили 60 тысяч рублей. В обмен просили, чтобы он закрыл глаза на их огрехи и впредь сообщал им о предстоящих проверках. В 90-х годах прошлого века это называлось «взять под крышу».

Однако сотрудник ФСБ от предложенной взятки отказался. На иностранцев завели уголовное дело. Приговор суда – штраф в размере 500 тысяч рублей каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU