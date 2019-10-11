2019-10-11T09:40:31+03:00
Экономика

Банкоматная сеть ВТБ в Красноярском крае станет полностью бесконтактной

Банк ВТБ в течение трех лет завершит проект по оснащению сети устройств самообслуживания бесконтактными ридерами. Об этом рассказал Валерий Чулков, член правления ВТБ, в рамках своего выступления на 11-ом Международном ПЛАС-Форуме «Банковское обслуживание
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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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В настоящий момент сеть банкоматов(АТМ) ВТБ составляет порядка 15 тысяч устройств. Помимо развития проекта по внедрению NFC-ридеров банк постоянно расширяет число АТМ с функцией recycling. В сети ВТБ установлено более 3,6 тысяч устройств с функцией замкнутого оборота наличных. Таким образом, по итогам третьего квартала 2019 года количество банкоматов recycling превысило количество иных банкоматов с функцией внесения и снятия наличных. В будущем году ВТБ планирует увеличить количество инновационных устройств еще на треть.

На сегодня в Красноярском крае банкоматная сеть ВТБ насчитывает 268 устройств. Из них 23% - АТМ с замкнутым циклом оборота наличных. Всего в Сибирском федеральном округе установлено 2250 банкоматов ВТБ.

В ходе ПЛАС-Форума Валерий Чулков также рассказал о ключевых тенденциях на современном рынке налично-денежного обращения (НДО). За последние несколько лет доля наличных операций сократилась примерно на 30% и в настоящее время составляет менее 50% по сравнению с долей безналичных платежей в стране.

Развитие Экосистемы НДО РФ требует от ВТБ постоянного усовершенствования внутренней Экосистемы НДО банка, путем создания единой платформы взаимодействия банка с регулятором, контрагентами и вендорами, включающую в себя как внутренние, так и внешние сервисы.

На сегодняшний день в рамках Экосистемы НДО у ВТБ, помимо разветвленной сети банкоматов, имеется 226 кассовых центров и более 1,5 тысяч точек продаж, где работает почти 4 тысячи кассовых сотрудников. Ежегодный оборот наличных превышает 36 трлн рублей в год, а среднедневной остаток составляет порядка 110 млрд рублей.

«В рамках стратегии ВТБ мы постоянно совершенствуем предлагаемые клиентам сервисы. Завершен проект по внедрению инновационных технологий обработки наличных денег в кассовых центрах, реализуется процесс объединения кассовых центров в регионах по принципу «одна локация - один кассовый центр», внедрены единые стандарты управления наличными по стране. В результате мы получили увеличение производительности не менее, чем в два раза, сокращение себестоимости функции на 45%. В ближайшем будущем перед нами стоит задача изменить представление наших клиентов о кассовой функции в целом, еще больше повысить ее эффективность, трансформировать «тяжелые» продукты в легкие, в том числе за счет внедрения цифровых и роботизированных технологий, а также стимулировать развитие здоровой конкуренции на рынке налично-денежного обращения», - отметил Валерий Чулков.

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