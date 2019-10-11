В Красноярске в Ветлужанке планируют микрорайон с элитными квартирами

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-11T09:16:10+03:00

Но согласны ли на это те, кто живет здесь сейчас

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В Красноярске в Ветлужанке, на улице Стасовой, могут построить новый микрорайон с элитными квартирами. Без студий эконом класса, а исключительно апартаменты по 100 квадратных метров и больше. Каждой квартире – парковочное место, а то и два. И закрытый наглухо от посторонних двор с охраной. При этом никаких высоток, а дома от 4 до 8 этажей.

Компания «Омега» уже два года вынашивает свои планы. Но готовы ли нынешние жители района к такому предложению? Они опасаются, что застройщик вырубит лес, который окружает Ветлужанку. А еще пострадают дачные участки, которые находятся там.

Накануне в ГорДК состоялись общественные слушания. И зал был заполнен до отказа. Дебаты между горожанами и представителями застройщика были бурными. Последний уверял, что ничего сносить не придется, деревья останутся в целости и сохранности – на них-то и делает ставку застройщик при благоустройстве территории. А под застройку отведут территорию заброшенного детского лагеря «Салют». Однако пока такие доводы, похоже, горожанам не показались убедительными.

ИСТОЧНИК KP.RU