В Красноярском крае женщина лишилась миллиона рублей поле телефонного звонка

СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-11T08:57:26+03:00

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В городе Зеленогорске женщина лишилась более миллиона рублей после звонка, который ей сделали мошенники в начале сентября. Неизвестный мужчина по телефону сообщил, что ей начислена компенсация за некачественные таблетки для похудения. Сумма компенсации исчисляется шестью нулями, речь идет об 11 миллионах рублей.

Действительно ли 34-летняя потерпевшая приобретала БАДы или решила воспользоваться таким щедрым предложением и обогатиться, в пресс-службе полиции не уточняют. Но согласилась она, не думая.

И дальше началось: мошенники общались с ней целый месяц. По телефону оказывали консультации по составлению заявления на возмещение вреда, помогали с оформлением медицинской справки, гарантировали вывод денежных средств с замороженных счетов «недобросовестной компании», предоставили адвоката и обещали отправить крупную сумму с курьером.

Интересный факт в этой истории: у потерпевшей было примерно 140 тысяч рублей сбережениями. Остальной миллион она взяла в кредит в банке. Погасить его планировала из тех денег, которые ей пообещали мошенники. Теперь их ищет полиция, а кредит потерпевшей платить придется в любом случае.

ИСТОЧНИК KP.RU