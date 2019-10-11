В Красноярске мэрию забросали бутылками с коктейлем Молотова: дело направлено в суд

СЕГОДНЯ 06:51 2019-10-11T06:51:35+03:00

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В Красноярске хулиганы забросали здание администрации города бутылками с коктейлем Молотова. Напомним, что случилось это в ночь со 2 на 3 марта (на открытие Универсиады). Камера видеонаблюдения тогда показала, что к главному крыльцу приблизились двое. Один остался чуть в стороне, сторожить. Другой приблизился, вытащил из сумки две бутылки и поджег их, затем кинул. Правда, теракт незадался – бутылки ударились о фундамент и существенного ущерба не причинили.

В Красноярске пироманы закидали здание мэрии бутылками с коктейлем Молотова.

Злоумышленников вычислили без труда. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, причастных к совершению преступления и задержали их по горячим следам. Ими оказались ранее судимый за имущественные преступления 27-летний и несудимый 26-летний жители краевого центра.

Уголовно дело за умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, уже передано в суд. Пироманам грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU