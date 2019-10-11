2019-10-11T06:21:43+03:00
Общество

Татуированный красноярец решил избавиться от портрета президента на руке

И закрасил его полностью черной краской [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Татуированный красноярец решил избавиться от портрета президента на руке. Фото: Николай МаркеловТатуированный красноярец решил избавиться от портрета президента на руке. Фото: Николай Маркелов
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Один из самых татуированных жителей Красноярска, 24-летний Николай Маркелов, решил избавиться от татуировки с лицом президента. Она находилась у него на тыльной стороне ладони. Пояснил: разочаровался в действиях власти, выразил таким образом протест. Поэтому просто закрасил портрет черной краской.

Разочаровался: татуированный красноярец решил избавиться от портрета президента на руке.

Напомним, что парень в одночасье стал героем новостей ровно два года назад. Он работал тогда управляющим в тату-студии и набил себе огромную татуировку «Терять нечего». И не где-нибудь, а на лице. Было страшно и эффектно. Люди на него на улицах оглядывались, а бабушки шарахались в сторону и крестились.

Кстати, портрет президента он сделал себе в 2015 году. А в 2018 году заявлял, что готов продать одну свою почку, чтобы на вырученные деньги открыть свой собственный тату-салон.

Фото и видео Николая Маркелова

ИСТОЧНИК KP.RU

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