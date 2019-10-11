Татуированный красноярец решил избавиться от портрета президента на руке
Один из самых татуированных жителей Красноярска, 24-летний Николай Маркелов, решил избавиться от татуировки с лицом президента. Она находилась у него на тыльной стороне ладони. Пояснил: разочаровался в действиях власти, выразил таким образом протест. Поэтому просто закрасил портрет черной краской.
Разочаровался: татуированный красноярец решил избавиться от портрета президента на руке.
Напомним, что парень в одночасье стал героем новостей ровно два года назад. Он работал тогда управляющим в тату-студии и набил себе огромную татуировку «Терять нечего». И не где-нибудь, а на лице. Было страшно и эффектно. Люди на него на улицах оглядывались, а бабушки шарахались в сторону и крестились.
Кстати, портрет президента он сделал себе в 2015 году. А в 2018 году заявлял, что готов продать одну свою почку, чтобы на вырученные деньги открыть свой собственный тату-салон.
Фото и видео Николая Маркелова
ИСТОЧНИК KP.RU