2019-10-11T05:22:15+03:00
Общество

В Красноярске управляющая компания захламила жилой двор и заплатит крупный штраф

Минэкологии подало на нее в суд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске управляющая компания захламила жилой двор и заплатит крупный штрафВ Красноярске управляющая компания захламила жилой двор и заплатит крупный штрафФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске управляющая компания «Содружество плюс» заплатит крупный штраф за захламление двора. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования края.

Началось все с жалобы жителей дома на Кутузова, 44. Они сообщили, что под их окнами выросла свалка. На место выехали инспекторы минэкологии. И вот что они там увидели.

УК демонтировала овощехранилища во дворе, чтобы затем использовать земельный участок. Однако работники решили сэкономить и подвалы бывших овощехранилищ засыпали строительным мусором, ломом, кусками битого асфальта. Затем сверху засыпали землей. А ведь это грубое нарушение природоохранного законодательства.

Передвижная эколаборатория отобрала пробы почвы. На месте несанкционированной свалки строительных отходов нашли превышение по меди, свинцу, нефтепродуктам, сульфат-иону. Теперь УК обязана будет либо заплатить штраф до 600 тысяч рублей, либо приостановить деятельность.

Кроме того посчитали ущерб, нанесенный почве. Он составил 5 миллионов рублей. В суд направлено исковое заявление, руководство УК должно будет возместить ущерб в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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