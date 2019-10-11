2019-10-11T04:22:47+03:00
Общество

В Красноярске перекроют мост «777»

По нему пройдут БТРы с десантниками
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске перекроют мост «777»В Красноярске перекроют мост «777»Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске перекроют мост «777». Это произойдет в субботу, 12 октября. Время перекрытия – с 9:00 до 11:00 часов. Также будут закрыты все подъезды к нему. Автомобилистам следует учесть информацию и воспользоваться альтернативной переправой, чтобы попасть на противоположный берег.

Как сообщили в администрации города, ограничение вводится в связи с проведением военно-исторической реконструкции вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана по «Мосту Дружбы». Мероприятие посвящено Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Для обеспечения безопасности для движения будут закрыты следующие участки:

- проезд от транспортной развязки в районе здания № 7а по улице Одесской до моста «777»;

- мост через Енисей «777»;

- проезд от проспекта Металлургов до моста «777».

Напомним, что вывод советских войск из Афганистана начался в мае 1989 года, а последняя колонна пересекла границу 15 февраля 1989-го. Этот момент стал историческим, потому что была допущена пресса, а кадры пересечения колонны военной техники моста облетели весь мир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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