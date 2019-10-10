Власти планируют замерить рост протестных настроений среди молодежи Красноярска

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-10T16:13:15+03:00

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Власти Красноярского края намерены выяснить, насколько выросли за последнее время протестные настроения среди красноярской молодежи. На сайте госзакупок размещен тендер с соответствующим техзаданием, которым предстоит заняться социологам. Задача - опросить студентов вузов и определить медиаресурсы, формирующие протестные настроения. Помимо выявления ресусурсов, экспертам предстоит оценить, котовы ли люди участвовать в противоправных действиях.

Исследования коснутся политических убеждений студентов, а также определят причины роста протестных настроений среди молодежи. Более того, социологи, в итоге, должны предоставить список мер, предприняв которые власти сумеют снизить протестную активность людей. Остается добавить, что с исследованиями решено не затягивать . Итоги должны поступить в правительство в конце текущего года. Потратить на это краевые власти планируют 800 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU