2019-10-10T15:38:54+03:00
Политика

Политическими разборками назвал попытку сместить себя с поста вице-спикер горсовета Красноярска

Андрей Козиков остался в своем кресле
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Политическими разборками назвал попытку сместить себя с поста вице-пикер горсовета КрасноярскаПолитическими разборками назвал попытку сместить себя с поста вице-пикер горсовета КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ
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На внеочередной сессии горсовета Красноярска депутаты от КПРФ и ЛДПР подняли вопрос о смещении с должности вице-спикера горсовета Андрея Козикова. Слушание проходило в четверг, 10 октября. И Козиков сохранил кресло. Недовольство парламентариев вызвало то, что, по их мнению, вице-спикер не справляется со своими прямыми обязанностями. Однако сам Козиков так не считает. Более того, он заявил, что подобные вопросы решаются в рабочем порядке, то есть на очередных, а не на внеочередных сессиях.

- Красноярцы уже устали от политических игр и разборок в горсовете, - цитирует вице-спикера Krasnoyarskmedia.ru, - и вместо того, чтобы собираться и думать, как, например, ремонтировать правобережную набережную или решать проблемы общественного транспорта, мы занимались политическими разборками.

Остается добавить, что за уход Андрея Козикова проголосовало 11 депутатов, против - 18. Еще четверо предпочли воздержаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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