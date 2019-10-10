Ошибки по «Бионорду» учли: коммунальные службы Красноярска готовятся к зиме

СЕГОДНЯ 13:17 2019-10-10T13:17:38+03:00

С 16 октября они переходят на круглосуточное дежурство

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Коммунальные службы Красноярска готовятся к работе в зимних условиях. И уже в 16 октября переходят на круглосуточное дежурство. Об этом сегодня, 10 октября, говорилось на совещании главы города со всеми руководителями подразделений городского хозяйства.

В ходе совещания было отмечено, что стандарты содержания улично-дорожной сети в холодное время года были обкатаны еще прошлой зимой и в этом сезоне они останутся прежними. При этом буду учтены все предыдущие ошибки. Так, реагент «Бионорд» будут применять по новой технологии, с учетом температуры воздуха. Результат применения «Бионорда» отразился на уборке города весной. Там, где он использовался, было убрано намного меньше остатков песчано-соляной смеси, а летом было меньше пыли.

Среди важных изменений, которые были озвучены на совещании Сергеем Ереминым:

- сразу 100 новых единиц дорожно-коммунальной техники было приобретено. Причем больше половины из них универсальные и способны работать круглый год;

- количество магистралей так называемой первой линии уборки увеличилось до 95, их протяженность составляет более 205 километров;

- на уборке пешеходных зон задействовали современные мотоблоки - снегоуборщики;

- разработали новые закольцованные маршруты уборки, теперь их 10. И за 2 – 2,5 часа вычищается весь город.

Остается добавить, что парк коммунальной техники для работы в зимний период составляет около 230 единиц.

С 16 октября коммунальные службы переходят на круглосуточное дежурствоФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU