Вербовщиков террористической ячейки, действовавшей в Норильске, приговорили к 9 годам колонии

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-10T11:45:09+03:00

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ФСБ накрыла в Норильске ячейку террористов, проповедовавших идеологию запрещенного в России движения ИГИЛ. Как рассказали в региональном главке ФСБ, организаторам суд уже вынес приговор - по 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Казалось бы, где заполярный Норильск и где Ближний Восток. Но именно этот город они выбрали для вербовки новичков.

- В ходе проведенных осмотров по местам сборов и проживания осужденных были изъяты устройства связи, посредством которых координировалась их противоправная деятельность, экстремистская литература, банковские карты, используемые для отправки денежных средств за рубеж для поддержки ресурсной базы МТО, - рассказали в пресс-службе УФСБ по Красноярскому краю. - В августе 2018 года отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю по материалам УФСБ в отношении Джанбулатова Ю.А, 1999 года рождения, Еронтаева К.Е., 1984 года рождения, Отевова А.Г., 1993 года рождения возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1, ч. 1 ст. 205.2 УК России (Террористический акт).

Суд дал им по 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима - каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU