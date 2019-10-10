По делу Тюриной задержали неофициальную помощницу депутата Заксобрания

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-10T11:01:48+03:00

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В деле Ирины Тюриной, заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска, еще одна фигурантка. Напомним, Тюрину задержали с поличным в прошлое воскресенье, 6 октября, - женщина получила взятку в 200 тысяч рублей, заявив, что брала не себе. Ее подозревают в организации ОПГ, в состав которой входили должностные лица администрации Красноярска, а также представители оценочных компаний.

Спустя несколько дней после того, как Тюрина попалась на взятке, задержана некая Дарья С, помощница депутата Заксобрания Евгения Черных. Сам депутат, правда, утверждает, что должность Дарья занимала в Лесосибирске на общественных началах, а с августа - как перебралась в Красноярск - и вовсе потеряла место.

- Поручений, связанных с недвижимостью и взаимодействием с предпринимателями, я ей не давал, она действовала от своего имени, - цитирует парламентария Запад24. - Естественно, задача прессы – любую новость осветить интересно и ярко, но думаю, что в погоне за горячими новостями нужно использовать достоверную информацию от первоисточника.

Как бы то ни было, Дарья С. отправлена под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU