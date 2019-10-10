2019-10-10T10:21:33+03:00
Происшествия

В Красноярске полицейского подозревают в распространении наркотиков через «закладки»

От службы его отстранили
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске полицейского подозревают в распространении наркотиков через «закладки»В Красноярске полицейского подозревают в распространении наркотиков через «закладки»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Старшего лейтенанта полиции Александра К. задержали у его дома в Красноярске, по Мате Залки 19 сентября сотрудники службы собственной безопасности. Его подозревают в распространении наркотков через Интернет. Как сообщил Комсомольской правде -Красноярск собственный источник, подозрение на старлея пало не сразу - долгое время он был на хорошем счету. В органы пришел еще в 2011 году, дослужился до командира взвода, никаких взысканий. И вот такой сюрприз - попался на «закладках». И сделал ее прямо на глазах полиции.

- Перед задержанием произвел сброс полимерного пакета с веществом темного цвета внутри, - рассказал источник Комсомольской правды- Красноярск.

Пакет нашли рядом с домом полицейского - на расстоянии около 15 метров, напротив первого подъезда. Внутри два вида синтетических наркотиков - весом 601,674 грамма и 9,731граммов. В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что данный сотрудник отстранен от работы. Сейчас делом занимается Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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