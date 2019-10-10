В «Шушенском бору» в разгар осени зацвели весенние цветы

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-10T08:45:53+03:00

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Очень странные дела творятся в нацпарке «Шушенский бор». Здесь в самый разгар осени распустились весенние цветы. Да-да, цветут по второму кругу, наплевав на ночные заморозки и иней по утрам. В Перовском лесничестве, сообщает пресс-служба национального парка, в октябре повторно зацвела ветреница лесная. Ее цветение обычно приходится на середину мая. Старожилы, сверившись с Летописями природы, только руками разводят - подобного в истории нацпарка за последние лет 10 точно не было.

Связывают явление с мягкой осенью Фото: Шушенский бор

- Продолжают цвести и те растения, которые активно цвели в течение весны, лета и первой половины осени - это клевер красный и люцерна посевная, - рассказали КП-Красноярск в национальном парке. - Оба они являются представителями семейства Бобовые, достаточно широко распространенными как в Перовском, так и в Горном лесничествах «Шушенского бора». Традиционно в парке они цветут с конца мая по август. Цветущий клевер не редко можно встретить и в начале сентября, но в октябре увидеть свежие цветы, покрытые инеем после того, как ночью столбик термометра опустился до -5 градусов, - необычно.

В Летописях природы такого факта нет Фото: Шушенский бор

Что происходит? Сотрудники нацпарка связывают такое поведение растений с прохладным в целом летом и мягкой осенью. Но можно, конечно, и о сказке про 12 месяцев вспомнить - такими темпами и подснежники в январе зацветут!

ИСТОЧНИК KP.RU