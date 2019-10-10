2019-10-10T08:12:31+03:00
Происшествия

Суд вынес приговор женщине, напавшей на роженицу и пытавшейся выкрасть ее ребенка

Жительницу Красноярска приговорили к 5 годам условно
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Суд вынес приговор женщине, напавшей на роженицу и пытавшейся выкрасть ее ребенка Фото: соцсетиСуд вынес приговор женщине, напавшей на роженицу и пытавшейся выкрасть ее ребенка Фото: соцсети
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Суд вынес приговор по резонансному делу о нападении на роженицу в перинатальном центре Красноярска , рассказали в краевой прокуратуре. Напомним, 29-летнюю Елену К. задержали после того, как 27 ноября прошлого года она напала на молодую женщину в перинатальном центре и пыталась похитить ее новорожденного сына. Все произошло днем.

Позже выяснилось, что нападавшая родом из Шарыпово. Переехала в Красноярск и сообщила родственникам, что ждет малыша. Родители девушки потом долго поверить не могли, что их дочь не родила. Говорили, как жетак? Живот был у дочери, малыш пинался. На суде выяснилось, что сохранить ребенка ей не удалось, а после операции детей она иметь не может. Это нанесло такую травму женщине, так повлияло на ее психическое состояние, что толкнуло на преступление. Суд признал ее виновной. Но наказание назначил условное - 5 лет и 1 месяц лишения свободы. Испытательный срок у девушки - 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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