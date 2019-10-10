2019-10-10T05:11:39+03:00
Общество

В Красноярске поликлиника фальсифицировала итоги диспансеризации

Пациенты отрицали, что обращались за помощью
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске поликлиника фальсифицировала итоги диспансеризацииВ Красноярске поликлиника фальсифицировала итоги диспансеризацииФото: Мария ЛЕНЦ
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Врачи поликлиники № 4 в Красноярске попались на подделке результатов диспансеризации, сообщил на своей странице в Facebook депутат Заксобрания Илья Зайцев. Вскрыла этот факт проверка страховщиков, которые выяснили, что врачи без ведома пациентов внсили данные о прохождении двух этапов медосмотра. К примеру, диспансеризацию прошел мужчина, перенесший инсульт, - но только на бумаге. По факту он инвалид I группы, прикованный к постели, и никак не мог самостоятельно пройти обследование с измерением роста и веса.

- Подозреваю, что по итогам такой диспансеризации пациент еще и здоров оказался. В трех случаях, когда пациентам звонили и спрашивали - проходили они диспансеризацию или нет, они факт обращения в поликлинику в 2018 году вообще отрицали, - сообщает Зайцев.

Кроме того, руководство поликлиники не всегда шло на контакт со страховщиками. Скорее наоборот, чаще всего отказывалось показать страховым компаниям медицинскую документацию. А при таком раскладе проверка, конечно, невозможна. Материалами дела сейчас занимается прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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