Без метанола. Красноярцам напомнили, как выбрать безопасную «незамерзайку»

СЕГОДНЯ 08:04 2019-10-09T08:04:09+03:00

Главное, чтобы в ней не было смертельно опасного метилового спирта

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Сейчас, когда водители запасаются «незамерзайкой», специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю напомнили, где и как нужно брать эту жидкость.

Это должны быть специализированные магазины, где на товар есть все необходимые документы, этикетки, чеки и пр.

Именно эти простые «формальности» избавляют от нелегальных производителей, которые могут применять метиловый спирт. Он хорошо очищает стекла, тут вопросов нет. И запах практически неотличим от этилового (пищевого) спирта. Но смертельная доза метанола при приеме внутрь всего 30 г, а тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано употреблением 5-10 г. Метанол может проникать в организм даже через неповрежденную кожу.

Действие паров метанола выражается в раздражении слизистых оболочек глаз, головных болях, звоне в ушах, дрожании, невритах, расстройствах зрения.

Именно из-за этой смертельной опасности еще в 2007 году запрещено производство продуктов, выпускаемых в торговую сеть, в состав которых входит метанол.

Но из-за его низкой себестоимости нелегальные производители нарушают закон. Задача покупателя – правильно выбрать место покупки и товар.

ИСТОЧНИК KP.RU