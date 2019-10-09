В Красноярском крае появится Фонд защиты прав участников долевого строительства

СЕГОДНЯ 06:26 2019-10-09T06:26:53+03:00

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На этой неделе обманутые дольщики разбили палаточный городок, намереваясь таким образом обратить внимание на свою проблему. Однако через сутки свернули акцию протеста. Но проблема осталась и е надо решать. Ао этому поводу в Минстрое края прошло заседание штаба по вопросам решения проблем участников долевого строительства, с участием представителей инициативных групп дольщиков.

Заместитель министра строительства региона Евгений Ганчуков рассказал о том, как будет работать принятый на минувшей неделе законопроект "О Фонде защиты прав граждан – участников долевого строительства Красноярского края".

25% средств, а это 621 млн рублей, направит в фонд краевой бюджет, эти средства уже заложены при осенней корректировке. Федерация внесет имущественный взнос в размере 75%.

Региональный Фонд защиты прав участников долевого строительства будет организован в ноябре. Затем Наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков должен принять решение о достройке объектов или выплате компенсаций дольщикам на приобретение нового жилья.

Первыми начнут достройку объектов ООО "СК "Реставрация" и многоквартирного дома по ул. Грунтовой, 28А, в Красноярске. Затем приступят к достройке других проблемных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU