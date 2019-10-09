В Красноярском крае появится Фонд защиты прав участников долевого строительства
На этой неделе обманутые дольщики разбили палаточный городок, намереваясь таким образом обратить внимание на свою проблему. Однако через сутки свернули акцию протеста. Но проблема осталась и е надо решать. Ао этому поводу в Минстрое края прошло заседание штаба по вопросам решения проблем участников долевого строительства, с участием представителей инициативных групп дольщиков.
Заместитель министра строительства региона Евгений Ганчуков рассказал о том, как будет работать принятый на минувшей неделе законопроект "О Фонде защиты прав граждан – участников долевого строительства Красноярского края".
25% средств, а это 621 млн рублей, направит в фонд краевой бюджет, эти средства уже заложены при осенней корректировке. Федерация внесет имущественный взнос в размере 75%.
Региональный Фонд защиты прав участников долевого строительства будет организован в ноябре. Затем Наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков должен принять решение о достройке объектов или выплате компенсаций дольщикам на приобретение нового жилья.
Первыми начнут достройку объектов ООО "СК "Реставрация" и многоквартирного дома по ул. Грунтовой, 28А, в Красноярске. Затем приступят к достройке других проблемных объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU