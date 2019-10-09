2019-10-09T06:26:53+03:00
Недвижимость

В Красноярском крае появится Фонд защиты прав участников долевого строительства

Это случится в ноябре
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Первые в очереди на достройку - дома "Реставрации".Первые в очереди на достройку - дома "Реставрации".Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На этой неделе обманутые дольщики разбили палаточный городок, намереваясь таким образом обратить внимание на свою проблему. Однако через сутки свернули акцию протеста. Но проблема осталась и е надо решать. Ао этому поводу в Минстрое края прошло заседание штаба по вопросам решения проблем участников долевого строительства, с участием представителей инициативных групп дольщиков.

Заместитель министра строительства региона Евгений Ганчуков рассказал о том, как будет работать принятый на минувшей неделе законопроект "О Фонде защиты прав граждан – участников долевого строительства Красноярского края".

25% средств, а это 621 млн рублей, направит в фонд краевой бюджет, эти средства уже заложены при осенней корректировке. Федерация внесет имущественный взнос в размере 75%.

Региональный Фонд защиты прав участников долевого строительства будет организован в ноябре. Затем Наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков должен принять решение о достройке объектов или выплате компенсаций дольщикам на приобретение нового жилья.

Первыми начнут достройку объектов ООО "СК "Реставрация" и многоквартирного дома по ул. Грунтовой, 28А, в Красноярске. Затем приступят к достройке других проблемных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Без метанола. Красноярцам напомнили, как выбрать безопасную «незамерзайку»
В Красноярский край привезут частицу Ризы Пресвятой Богородицы
В Красноярске начался прием заявок на ремонт дворов в 2020 году
Где в Красноярском крае можно сдать кровь: график работы выездных бригад
В Красноярске ожидается похолодание, потепление и восточный ветер
Новым директором ФСИН России назначен экс-глава красноярского УФСБ
Замдиректора красноярской школы попала под уголовное дело за взятку
Ремонт моста через Бугач, поставивший в пробки район Красноярска, завершится 19 ноября
Когда красноярцы меняют резину на своих автомобилях
Спасаясь от огня, красноярка сорвалась с 5 этажа
Военные подключились к поискам пропавшего в Туве подростка
У вице-мэра Красноярска Владислава Логинова проводит обыски ФСБ
Герда, Льдинка или Умка? Красноярцам предложили выбрать имя для спасенной в Норильске медведицы
Новый центр общественного здоровья открыли в Красноярске
Второй мост через Качу построят в Красноярске
Педофила в 155 см ростом ищут в Красноярске
В Красноярске вооруженный ножом нелегал надругался над девушкой в лифте
Умные счетчики для повышения качества электроснабжения массово внедряют в Красноярском крае
ВТБ Капитал Инвестиции совершенствует мобильное приложение для инвестиций
Подруга взяла деньги в долг и не отдает. Помогли приставы
Красноярцы не признались в любви к женщинам с низкой социальной ответственностью
ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам