2019-10-09T05:42:54+03:00
Здоровье

Где в Красноярском крае можно сдать кровь: график работы выездных бригад

В октябре они будут работать в разных населенных пунктах края
Татьяна РЯБИНИНА
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Несмотря на прогресс медицины, кровь заменить невозможно.Несмотря на прогресс медицины, кровь заменить невозможно.Фото: Мария ЛЕНЦ
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О важности донорской крови знают все, но часто у желающих нет возможности сделать доброе дело. В этом помогут мобильные бригады, которые будут работать в разных местах края.

Внимание! График работы выездных бригад может измениться.

По всем вопросам организации выездных донорских акций обращаться по тел. 8-950-404-8381 - Пакулева Светлана Ивановна, менеджер по пропаганде донорства КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №1».

График на октябрь 2019 года

09.10.2019, 09.30-13.30

Красноярский краевой клинический Центр охраны материнства и детства

г. Красноярск, ул. Киренского, 2-а

15.10.2019, 09.00-13.30

с. Новоселово

центральная площадь (район рынка)

16.10.2019, 08.30-14.00

Балахтинский район, с. Тюльково, ул. Дивногорская, 6

17.10.2019, 08.30-14.00

п. Балахта, Спортивный комплекс «Родник», центральный вход

18.10.2019, 09.30-13.00

Балахтинский район п. Приморск, ул. Ленина, торговая площадь перед магазином «Сибирь»

22.10.2019, 09.30-13.30

СФУ (Политехнический институт)

г. Красноярск, ул. Киренского, 26-а

23.10.2019, 09.30-13.30

СФУ (Институт цветных металлов)

г. Красноярск, пр. им. Газеты "Красноярский рабочий", 120

24.10.2019, 09.30-13.30

СФУ (Институты математики, педагогики, биологии, экономики)

г. Красноярск, пр. Свободный 79

25.10.2019, 09.30-13.30

СФУ (Институты нефти и газа, инженерно-строительный)

г. Красноярск, пр. Свободный 79

29.10.2019, 09.30-13.30

ПАО "Сбербанк"

г. Красноярск, пр. Свободный, 46

30.10.2019, 10.00-13.30

п. Березовка, ул. Парковая, 11, Березовская районная больница

31.10.2019, 10.00-13.30

Международный аэропорт "Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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