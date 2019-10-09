Где в Красноярском крае можно сдать кровь: график работы выездных бригад
О важности донорской крови знают все, но часто у желающих нет возможности сделать доброе дело. В этом помогут мобильные бригады, которые будут работать в разных местах края.
Внимание! График работы выездных бригад может измениться.
По всем вопросам организации выездных донорских акций обращаться по тел. 8-950-404-8381 - Пакулева Светлана Ивановна, менеджер по пропаганде донорства КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №1».
График на октябрь 2019 года
09.10.2019, 09.30-13.30
Красноярский краевой клинический Центр охраны материнства и детства
г. Красноярск, ул. Киренского, 2-а
15.10.2019, 09.00-13.30
с. Новоселово
центральная площадь (район рынка)
16.10.2019, 08.30-14.00
Балахтинский район, с. Тюльково, ул. Дивногорская, 6
17.10.2019, 08.30-14.00
п. Балахта, Спортивный комплекс «Родник», центральный вход
18.10.2019, 09.30-13.00
Балахтинский район п. Приморск, ул. Ленина, торговая площадь перед магазином «Сибирь»
22.10.2019, 09.30-13.30
СФУ (Политехнический институт)
г. Красноярск, ул. Киренского, 26-а
23.10.2019, 09.30-13.30
СФУ (Институт цветных металлов)
г. Красноярск, пр. им. Газеты "Красноярский рабочий", 120
24.10.2019, 09.30-13.30
СФУ (Институты математики, педагогики, биологии, экономики)
г. Красноярск, пр. Свободный 79
25.10.2019, 09.30-13.30
СФУ (Институты нефти и газа, инженерно-строительный)
г. Красноярск, пр. Свободный 79
29.10.2019, 09.30-13.30
ПАО "Сбербанк"
г. Красноярск, пр. Свободный, 46
30.10.2019, 10.00-13.30
п. Березовка, ул. Парковая, 11, Березовская районная больница
31.10.2019, 10.00-13.30
Международный аэропорт "Красноярск"
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