В Красноярске ожидается похолодание, потепление и восточный ветер

СЕГОДНЯ 05:08 2019-10-09T07:56:04+03:00

Погода еще порадует! Надо немного подождать. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Октябрь уже начали называть вторым сентябрем и красноярцы пока не готовы к холодам и продолжают надеяться на теплые деньки. Прогноз Гидрометцентра на ближайшую неделю таков: после волны похолодания вновь придет тепло.

Днем в среду синоптики ожидают +7 °C, четверг и пятница станут самыми холодными на этой неделе — до +5 °C. Ночью заморозки до -3 градусов.

Однако в субботу вновь начнется потепление, в воскресенье днем температура поднимется до +10 °C, а в начале следующей недели она превысит климатическую норму: в понедельник ожидается +14, во вторник +17.

Еще один плюс: неделя будет без осадков! Почти вся неделя ожидается солнечной, небольшая облачность в воскресенье и во вторник.

Однако есть и плохие погодные новости: ветер подует с востока, для нашего города это означает повышение количества вредных веществ в атмосфере. Ветер сменит направление только в воскресенье.

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ИСТОЧНИК KP.RU