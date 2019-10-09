В Красноярске ожидается похолодание, потепление и восточный ветер
Октябрь уже начали называть вторым сентябрем и красноярцы пока не готовы к холодам и продолжают надеяться на теплые деньки. Прогноз Гидрометцентра на ближайшую неделю таков: после волны похолодания вновь придет тепло.
Днем в среду синоптики ожидают +7 °C, четверг и пятница станут самыми холодными на этой неделе — до +5 °C. Ночью заморозки до -3 градусов.
Однако в субботу вновь начнется потепление, в воскресенье днем температура поднимется до +10 °C, а в начале следующей недели она превысит климатическую норму: в понедельник ожидается +14, во вторник +17.
Еще один плюс: неделя будет без осадков! Почти вся неделя ожидается солнечной, небольшая облачность в воскресенье и во вторник.
Однако есть и плохие погодные новости: ветер подует с востока, для нашего города это означает повышение количества вредных веществ в атмосфере. Ветер сменит направление только в воскресенье.
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ИСТОЧНИК KP.RU