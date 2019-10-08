Новым директором ФСИН России назначен экс-глава красноярского УФСБ

СЕГОДНЯ 16:27 2019-10-08T16:27:40+03:00

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Новым руководителем Федеральной службы исполнения наказаний России стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. Об этом сообщает ТВК.

Подобные назначения проходят по указу президента РФ Владимира Путина. Пока на официальном интернет-портале правовой информации документа нет. Однако на сайте ФСИН в разделе «Руководство» уже создана именная страница Александра Петровича.

Напомним, прежний директор Геннадий Корниенко оставил свой пост из-за достижения предельного возраста службы, ему исполнилось 65 лет.

СПРАВКА «КП»

Александр Петрович Калашников родился 27 января 1964 года в Татарске Новосибирской области. В 1985 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище. В органах государственной безопасности с 1987 года.

В 1988-м прошел Высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР в Новосибирске, а в 1995 году - Академию ФСБ России. Дослужился от от оперуполномоченного до замруководителя одного из подразделений центрального аппарата ФСБ.

С 2011-го по 2017-й руководил УФСБ России по республике Коми. С мая 2017-го возглавил Управление по Красноярскому краю. Имеет ведомственные награды.

ИСТОЧНИК KP.RU